Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о том, пойдет ли курс доллара вниз. Его слова приводит Telegram-канал Shot.
«Кому надо больше, кому - меньше. Нам главное - стабильность и предсказуемость», - сказал министр.
6 октября на утренней сессии Московской биржи курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей.
В Кремле, реагируя на это, заявили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне.
По мнению аналитиков, несмотря на высокие цены на нефть, перспектив для укрепления российской валюты пока нет. В целом эксперты ожидают дальнейшего ослабления российской валюты: доллар в перспективе нескольких недель будет торговаться в диапазоне 97-101 рубль.
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