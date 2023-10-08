Глава Минфина ответил на вопрос о понижении курса доллара

08.10.2023 | 15:03

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о том, пойдет ли курс доллара вниз. Его слова приводит Telegram-канал Shot.

«Кому надо больше, кому - меньше. Нам главное - стабильность и предсказуемость», - сказал министр.

6 октября на утренней сессии Московской биржи курс доллара достиг 101 рубля впервые с 14 августа, евро превысил 106 рублей.

В Кремле, реагируя на это, заявили, что курс рубля не вызывает беспокойства и призвали привыкать жить в рублевой зоне.

По мнению аналитиков, несмотря на высокие цены на нефть, перспектив для укрепления российской валюты пока нет. В целом эксперты ожидают дальнейшего ослабления российской валюты: доллар в перспективе нескольких недель будет торговаться в диапазоне 97-101 рубль.