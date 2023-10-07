Россиянам назвали самый экономичный вид обогревателей

07.10.2023 | 09:25

Конвекторные обогреватели являются одними из самых экономичных устройств для поддержания тепла в помещении. Об этом рассказал «Ленте.ру» эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Энергоэффективными специалист также назвал инфракрасные обогреватели с внешними терморегуляторами - и они, и конвекторы способны экономить до 50 процентов потребляемой энергии.

«Наличие термостата и переключателя мощности также добавляют устройству эффективности и экономичности. Термостат позволяет задать и поддерживать необходимую температуру в помещении, а переключатель дает возможность выбрать максимально экономичный режим», - добавил Соколов.

Эксперт подчеркнул, что конвекторнные обогреватели - самые безопасные. Они подойдут семьям, где есть дети и домашние животные.

«Конвектор не шумит, в него невозможно засунуть пальцы, он не сушит воздух и не оставляет ожогов от прикосновения к нему. Существуют модели, разработанные специально для детских комнат. Их корпус имеет скругленные края и нагревается не так сильно, как корпус стандартной модели. Кроме того, панель управления закрыта защитной крышкой», - рассказал специалист.

По словам специалиста, простой и маломощный обогреватель сейчас стоит от 1 тысячи рублей. Более производительные модели с дополнительными функциями обойдутся примерно в 10 тысяч рублей, а устройства для обогрева производственных помещений - от 100 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили, что обогрев жилья с помощью газовой плиты или самодельного обогревателя может привести к печальным последствиям. Вместо этого эксперты рекомендуют выбирать надежные электрические модели и соблюдать правила их эксплуатации.