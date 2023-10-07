Посольство дало рекомендации находящимся в Израиле россиянам

07.10.2023 | 14:48

Посольство России в Израиле рекомендовало находящимся в стране россиянам следовать указаниям властей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе дипмиссии.

7 октября Израиль объявил о начале операции в Газе после массированного ракетного обстрела территории государства со стороны исламистского движения ХАМАС.

По данным посольства, на 11:00 по московскому времени сведений о пострадавших в ходе обострения россиянах нет.

«Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало», - отметили там. Гражданам следует не покидать безопасных мест до официального уведомления, добавили в дипмиссии.

После массированного обстрела территории еврейского государства премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о широкомасштабном сборе резервистов.