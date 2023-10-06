Против россиянина возбудили дело за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

В Мурманске против 39-летнего местного жителя, сознательно заразившего восьмиклассницу ВИЧ-инфекцией, возбудили дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Его обвиняют по статье 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») УК РФ.
По данным канала, в феврале мужчина был осужден за интим с несовершеннолетней. Во время расследования преступления полицейские выяснили, что фигурант стоял на учете в больнице как зараженный ВИЧ-инфекцией. Свой диагноз он скрыл от девушки и в результате ее заразил.
В настоящее время мужчина находится в СИЗО.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина выманивал у детей интимные фото и распространял их.
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