Против россиянина возбудили дело за заражение школьницы ВИЧ-инфекцией

06.10.2023 | 20:58

В Мурманске против 39-летнего местного жителя, сознательно заразившего восьмиклассницу ВИЧ-инфекцией, возбудили дело. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Его обвиняют по статье 122 («Заражение ВИЧ-инфекцией») УК РФ.

По данным канала, в феврале мужчина был осужден за интим с несовершеннолетней. Во время расследования преступления полицейские выяснили, что фигурант стоял на учете в больнице как зараженный ВИЧ-инфекцией. Свой диагноз он скрыл от девушки и в результате ее заразил.

В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчина выманивал у детей интимные фото и распространял их.