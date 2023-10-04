В России проверят обоснованность цен на курятину

04.10.2023 | 07:54

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен на курятину, она направила соответствующие запросы трем крупным производителям мяса курицы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение», - сказано в сообщении пресс-службы.

ФАС также напомнила о необходимости выполнения предписаний, которые уже были выданы ранее ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс». Эти компании должны направлять в службу обоснования повышения цен на мясо кур более чем на пять процентов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет необходимые меры регулирования в отношении компаний.

Ранее сообщалось, что, по данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», самыми подорожавшими за два года продуктами из потребительской корзины россиян стали бананы и соль. Цены на эти продукты выросли на 71 и 64 процента соответственно. При этом сахар и хлеб подорожали на 20 и 19 процентов, а курица, рыба и крупы (без учета гречневой) - на 18 процентов.