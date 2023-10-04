Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|08:47
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

В России проверят обоснованность цен на курятину

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит обоснованность цен на курятину, она направила соответствующие запросы трем крупным производителям мяса курицы. Об этом говорится в публикации на официальном сайте ведомства.

«ФАС России установила, что крупнейшие производители мяса курицы ПАО "Черкизово", "ГАП Ресурс" и АО "Приосколье" занимают коллективное доминирующее положение на товарном рынке. Это означает, что компании совместно могут оказывать воздействие на конкурентную среду, аналогичное воздействию единоличного хозсубъекта, занимающего доминирующее положение», - сказано в сообщении пресс-службы.

ФАС также напомнила о необходимости выполнения предписаний, которые уже были выданы ранее ПАО «Черкизово» и ГАП «Ресурс». Эти компании должны направлять в службу обоснования повышения цен на мясо кур более чем на пять процентов.

Отмечается, что в случае выявления нарушений антимонопольного законодательства ФАС примет необходимые меры регулирования в отношении компаний.

Ранее сообщалось, что, по данным системы сервисов для автоматизации бизнеса «Контур.Маркет», самыми подорожавшими за два года продуктами из потребительской корзины россиян стали бананы и соль. Цены на эти продукты выросли на 71 и 64 процента соответственно. При этом сахар и хлеб подорожали на 20 и 19 процентов, а курица, рыба и крупы (без учета гречневой) - на 18 процентов.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте