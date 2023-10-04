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В стране и мире

Россиянам захотели разрешить меньше работать

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В Госдуме предложили законодательно закрепить норму, сокращающую рабочий день при экстремальных погодных условиях. Об этом сообщает «Российская газета», которая ознакомилась с направленным правительством в Российскую трехстороннюю комиссию документом.

Нормами о сокращении рабочего дня предлагается дополнить Трудовой кодекс. Как напомнил автор инициативы зампред Госдумы Борис Чернышов особенности работы при очень низких или высоких температурах в настоящее время в Трудовом кодексе не установлены, но работодатель обязан обеспечивать условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Из-за невозможности оформить приказ о сокращении рабочего дня работодателям приходится оформлять приказы о простое. Работники в таком случае получают две трети зарплаты. Но чаще всего сотрудники просто продолжают работать. Чернышов напомнил, что, согласно опросу центра «Зарплата.ру», 43 процента работников рассказали, что при высокой или низкой температуре работодатели рабочий день не сокращают.

Профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Сафонов напомнил о требованиях Роспотребнадзора касательно работы при высоких и низких температурах. Так, в правилах указано, что температура воздуха не должна выходить за пределы допустимых значений, предусмотренных для определенных категорий работ. Если же работодатель не может обеспечить безопасные условия труда, он должен минимизировать вредное воздействие погоды - изменить график работы, приостановить работу или ввести сокращенное рабочее время.

Так, если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градуса, предлагается сократить рабочий день на час, при температуре 29 градусов — на два часа, а при достижении 30,5 градуса - на четыре часа. Также в рекомендациях Роспотребнадзора указано, что в условиях жары работодатель обязан обеспечивать работников питьевой водой.

На улице работодатель должен обеспечить сотрудников спецодеждой, если температура воздуха достигла 32,5 градуса. Также в его обязанности входит давать сотрудникам перерыв для отдыха. Если же работа проходит на морозе, сотрудникам должны выдать средства индивидуальной защиты, горячее питание, а также помещения для обогрева. Сафонов при этом указал, что на практике работодатель часто экономит на создании благоприятных условий труда и не следует рекомендациям Роспотребнадзора.

Проект о сокращении рабочего дня в жару вносили в Госдуму в августе, он прошел первое чтение.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести на юге России сиесту - организовать трех- или четырехчасовой перерыв для работников в жаркую погоду либо отправлять некоторых сотрудников на удаленку.

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Источник — lenta.ru
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