Сетевое издание|18+|Среда|4 окт 2023|10:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили о новых смартфонах со встроенными вирусами

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий рассказал, что вредоносная программа может быть предустановлена на новый смартфон. Об этом он предупредил россиян в интервью радио Sputnik.

Специалист уточнил, что производители могут устанавливать вирусы на смартфоны, чтобы после продажи устройств получать сведения о действиях пользователей. Обычно такое происходит в КНР, уточнил он.

«За последние год-два наберется с десяток случаев, когда были обнаружены различные вредоносные программы, зачастую неизвлекаемые из смартфонов, которые передавали производителям информацию о том, как используются устройства», - подчеркнул он.

Чтобы защититься от вредоносного кода, установленного на смартфон в России, можно воспользоваться обычным антивирусным ПО. Кроме того, при покупке устройства следует выбирать модели известных компаний, рекомендует эксперт.

«Лучше не покупать ноунейм смартфоны по дешевке, а выбирать гаджеты более или менее известных производителей, которые не будут рисковать репутацией, встраивая вредоносный код в свою продукцию», - заключил Лукацкий.

Ранее россиян предупредили о новой угрозе для смартфонов. Хакеры разработали вирус для смартфонов на базе Android: так, троянец Rasket способен получать доступ к личным данным владельца гаджета, а затем шантажировать и вымогать деньги.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте