В Госдуме прокомментировали планы блокировки всех VPN-сервисов в России

03.10.2023 | 18:49

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн высказался о возможной блокировке всех VPN-сервисов в России словами «звучит очень странно». Эту новость он прокомментировал в своем Telegram-канале.

«Звучит очень странно. Дело в том, что Роскомнадзор уже сейчас законодательно наделен правом блокировать такие сервисы, что и происходит на регулярной основе», — отметил депутат.

Хинштейн подчеркнул, что речь может идти о другом предложении. По словам политика, в Роскомнадзоре готовят приказ, предусматривающий ограничение VPN, нарушающих закон, в поисковой выдаче

. По словам депутата, планируется, что это коснется тех приложений, которые «не фильтруют запрещенную информацию».

Ранее член Совета Федерации Артем Шейкин заявил, что в Роскомнадзоре готовят приказ о блокировке с 1 марта 2024 года всех VPN-сервисов в России. Он уточнил, что приложения станут недоступны «во всех маркетах» — Google Play и AppStore.

До этого глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируют вводить наказания для граждан, которые пользуются приложениями для обхода блокировок.