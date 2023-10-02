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В стране и мире

Названы признаки прослушки телефона

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Необычное поведение телефона может говорить о прослушке, предупредил генеральный директор EdgeЦентр Михаил Шурыгин. Он назвал их в беседе с «Лентой.ру», а также рассказал о том, какие действия стоит предпринять, если вы заподозрили у себя в смартфоне прослушку.

Во-первых, о наличии прослушивания может свидетельствовать необычное поведение смартфона. Например, если он сам по себе начинает перезагружаться или выключаться.

Во-вторых, о работе шпионского программного обеспечения (ПО) в фоновом режиме может сигнализировать резкое уменьшение заряда батареи.

В-третьих, тревожными признаками являются эхо, шумы и другие странные звуки во время разговора.

В-четвертых, на активность шпионского ПО нередко указывает резко возросший объем использованного интернет-трафика.

По словам IT-эксперта, заподозрив прослушивание телефона, можно предпринять несколько действий. Например, обратиться к специалистам, которые обследуют телефон на наличие шпионского ПО и при необходимости его удалят.

«Еще вариант: использовать антивирусное ПО или обновить ПО телефона. Обновления часто включают в себя патчи безопасности, которые могут помочь защитить ваш телефон от вредоносного ПО. Крайняя мера, которая может помочь избавиться от шпионского ПО — перезагрузка на заводские настройки, но при этом будут удалены все данные на телефоне. Кроме того, если вы уверены, что ваш телефон прослушивается, это может быть преступлением, и вам следует сообщить об этом в полицию», — поделился Шурыгин.

Ранее в Екатеринбурге следователи начали проверку в отношении 45-летнего командира спецроты ДПС, который попался на прослушивании подчиненных.

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Источник — lenta.ru
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