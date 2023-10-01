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В стране и мире

Названы способы избежать осенней простуды в офисе

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Чтобы не подхватить осеннюю простуду в офисе, нужно помимо общего поддержания иммунитета соблюдать несколько правил. Способы избежать болезни назвала врач-терапевт Галина Аксенова в беседе с агентством «Прайм».

Во-первых, врач посоветовала проветривать помещение около 10-15 минут каждые 3-4 часа, чтобы уменьшить риск распространения микробов. Во-вторых, необходимо проводить влажную уборку своей рабочей зоны: проходиться по поверхности стола одноразовыми салфетками, смоченными водой или антисептиком.

В-третьих, для эффективной защиты от микробов мыть руки и обрабатывать их антисептическим раствором нужно каждые три часа. Чтобы не травмировать кожу, можно воспользоваться кремом с увлажняющим эффектом.

«Нужно стараться не дотрагиваться до лица грязными руками. На руках находятся микробы, которые могут проникнуть в слизистые оболочки и внедриться в них, вызывая начало инфекционного процесса», - добавила Аксенова. Врач также рекомендовала промывать нос физиологическим или соляным раствором, который уничтожит бактерии на слизистой.

Терапевт предложила мыть руки каждый раз после контакта с предметами общего пользования в офисе, например, чайником или дверными ручками, а также ограничить рукопожатия с коллегами.

Ранее россиянам назвали основные ошибки при лечении простуды. В частности, нахождение в непроветриваемых помещениях может привести к гипоксии и дополнительному заражению.

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Источник — lenta.ru
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