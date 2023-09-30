Сетевое издание|18+|Суббота|30 сен 2023|17:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Врач предупредила о неочевидных последствиях обжорства

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Из-за обжорства может развиться стресс и проявляться другие неочевидные последствия, предупредила терапевт, семейный врач «Цифровой клиники ВСК» Алина Красикова. Она перечислила их в комментарии для «Ленты.ру».

По ее словам, переедание развивается из-за сильного стресса, депрессии, неправильно сформированных пищевых привычек. В то же время обжорство способно, помимо ожирения, вызвать тревожность и ментальные проблемы. Это происходит из-за того, что человек осознает свою слабость перед привычкой много есть и не способен с ней совладать.

К тому же, добавила Красикова, привычка переедать появляется из-за замедленного метаболизма, нечувствительности некоторых людей к перееданию и из-за проблем со здоровьем.

«Чрезмерные ограничения в пище, соблюдение жестких диет или периодическое голодание могут вызывать приступы переедания, когда человек не в состоянии контролировать потребность в пище», - пояснила Красикова.

Справиться перееданием сложно, но можно даже самостоятельно, обнадежила врач. Первым делом она рекомендовала уделять больше внимания качеству пищи и процессу ее приема. Для этого нужно жевать медленно, наслаждаясь каждым кусочком, рассказала она. Это, по слова Красиковой, помогает контролировать аппетит.

Телевизор и смартфон - главные враги для культуры питания, заявила терапевт. Просмотр фильмов во время приема пищи обязательно приведет к перееданию, так как во время такого процесса невозможно контролировать объем съеденного. «Переставайте есть, как только испытали легкое чувство насыщения, даже если на тарелке осталась самая вкусная еда», - призывает она.

Напоследок врач посоветовала проанализировать свои привычки и понять, почему возникла склонность к обжорству. Если еда - способ получить удовольствие и расслабиться, необходимо искать другие методы релаксации и управления эмоциями. «Если вы не голодны физиологически, но вас тянет к холодильнику, отправляйтесь на прогулку или отвлекитесь на любимое дело», - рекомендовала Красикова.

Ранее Алина Красикова посоветовала не увлекаться экзотическими блюдами во время поездок. Так, она призвала не есть, оленину, мясо змей, крокодилов и другую непривычную для себя пищу.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте