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В стране и мире

Раскрыт самый негостеприимный для туристов регион России

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Самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край. Отношение местных жителей к путешественникам раскрыл опрос сервиса SuperJob.

По данным исследования, население Краснодарского края в 2023 году устало от приезжающих россиян. Только 26 процентов респондентов заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. Местные жители недовольны поведением и внешним видом туристов, они также жалуются на обилие нецензурной лексики, нечистоплотность и высокомерное отношение отдыхающих к обслуживающему персоналу.

«Ходят по улицам в купальниках и плавках», «Бросают мусор где попало», - заявили респонденты.

При этом самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74 процента участников опроса заявили, что всегда рады приезду гостей. Наплыв туристов устраивает 60 процентов жителей Дагестана и 53 процента ставропольцев.

На Алтае 35 процентов жителей ничего не раздражает в туристическом трафике. В Крыму и Калининграде туристам рады около половины жителей (48 и 47 процентов соответственно).

Уточняется, что опрос SuperJob прошел с 5 июня по 25 сентября. В исследовании участвовали 2,1 тысячи человек: по 300 представителей от семи туристических регионов России.

Ранее российские блогеры записали юмористическое видео, в котором высмеяли поведение туристов в Сочи. «Мы туристам рады, мы вас очень ценим, но только с пляжа он идет, ну майку пусть наденет», - возмутились авторы ролика.

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Источник — lenta.ru
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