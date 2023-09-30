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В стране и мире

Подсчитаны расходы на работу президента

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В 2024 году расходы федерального бюджета на работу президента, его администрации и правительства составят в общей сложности около 35,3 миллиарда рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту о бюджете на три года.

Как подсчитал ТАСС, на работу президента и Кремля в целом в 2024 году предусмотрено свыше 24,6 миллиарда рублей - на 4,7 миллиарда больше, чем планировалось год назад. По предварительным подсчетам, в текущем году на это уйдет 23,2 миллиарда рублей. В 2025-м расходы на деятельность главы государства и его администрации, как ожидается, составят также примерно 24,6 миллиарда рублей, а в 2026 году - почти 25,4 миллиарда.

Обеспечение работы председателя правительства, его заместителя и аппарата кабмина составят почти 10,7 миллиарда рублей. Это на 900 миллионов больше, чем было заложено в предыдущем бюджете и на 760 миллионов больше, чем будет потрачено в 2023 году. В 2025-м году на работу правительства собираются потратить 10,7 миллиарда рублей, в 2026 году - 11,1 миллиарда.

Ранее сообщалось, что федеральный прожиточный минимум на душу населения в России в 2024 году составит 15,4 тысячи рублей в месяц. Для каждой категории граждан он будет проиндексирован на прогнозный уровень инфляции по итогам 2023 года - 7,5 процента.

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Источник — lenta.ru
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