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В стране и мире

Ипотечники начали ждать апокалипсиса и списания всех долгов

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Россияне берут ипотеку поверх уже имеющихся долгов в надежде на некий «апокалипсис», за которым последует списание всех долгов. Такое мнение в разговоре с «Радиоточкой НСН» высказал вице-президент «Опоры России» Евгений Шлеменков.

По его словам, ипотечный заем, который россияне берут поверх уже имеющихся кредитов, опасен тем, что его будет невозможно обслуживать, а дальше «начнутся большие проблемы». При этом берущие много кредитов россияне «как-то легко относятся к такого рода делам», указал Шлеменков.

«То ли мы ждем какой-то апокалипсис, когда всем все спишут, то ли чудес каких-то», — прокомментировал он.

По его словам, такие вещи происходят, «когда на будущее плевать». Шлеменков посоветовал россиянам не ждать от финансовых организаций списания долгов, поскольку банковская система устроена так, что «за все по итогу платит потребитель».

Во втором квартале 2023 года 71,7 процента от всей ипотеки было выдано россиянам, которые уже тратят на обслуживание займов более половины своего дохода. Всего с апреля по июнь текущего года банки одобрили физлицам жилищных кредитов на 1,18 триллиона рублей, при этом россияне, уже тратящие на кредит более половины дохода, получили суммарно на 843,2 миллиарда рублей.

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Источник — lenta.ru
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