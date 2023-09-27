В российской школе начали рекламировать службу по контракту

27.09.2023 | 11:40

В Красноярске рекламу службы по контракту заметили в одной из школ. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

На опубликованном снимке плакат с указанным на нем коротким номером и словами «звони сейчас» закреплен с помощью магнитов на школьной доске. Снимок сделан в школе №45, утверждает канал.

В мэрии появление плакатов в образовательных учреждениях объяснили выполнением задачи по информированию горожан о возможности заключить контракт с Минобороны.

«Плакаты развешаны в местах общего пользования», — сообщили там, указав, что в классах «проходят различные мероприятия для информирования взрослого населения». Жалоб от родителей на плакаты не поступало, подчеркнули в мэрии.

Ранее в Приморье школьниц начали обучать огневой подготовке. Первая женская смена военно-патриотического воспитания открылась в регионе 25 сентября, в нее вошли 75 десятиклассниц. Организаторы планируют до конца года набрать еще 300 девушек для прохождения подготовки, которая, по их словам, почти не отличается от мужской.