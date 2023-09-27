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В стране и мире

В России случился дефицит «Роллтона»

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В России перестало хватать «Роллтона» в коробках из-за дефицита иностранных специй, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что закупщикам приходится искать обходные пути для доставки приправы для блюда быстрого приготовления. Раньше их закупали в североафриканских странах и ввозили через Европу.

Как сообщил источник канала, в настоящее время компания рассматривает Китай в качестве альтернативы европейским странам.

Ранее сообщалось о возможной грядущей нехватке в стране «Доширака». Отмечалось, что проблемы с товаром могут возникнуть из-за ослабления российской валюты, которое привело к дефициту сотрудников на производстве. Обычно на заводах работают мигранты из Средней Азии, но из-за текущего курса они стали массово увольняться и уезжать на заработки в Казахстан и Южную Корею.

Сама компания «Доширак» заявляла, что не видит возможности дефицита продукции. На фоне сообщений у проблем с «Дошираком» «Роллтон» также сделал заявление, в котором утверждал, что у компании не предвидится проблем.

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Источник — lenta.ru
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