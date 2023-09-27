Россияне задохнулись из-за гнилого картофеля

27.09.2023 | 10:55

Во Владивостоке двое мужчин задохнулись в гараже из-за ядовитых испарений гнилого картофеля. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Приморскому краю.

По предварительным данным, россияне отравились опасными испарениями, исходившими от растения, которое находилось в подвале. Спасти мужчин не удалось.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Приморскому краю организовано проведение доследственной проверки», — разъяснили в ведомстве.

Следователи подчеркнули, что после проведения всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском семилетний мальчик отравился в школе печеньем с наркотиками. Инцидентом заинтересовались сотрудники отдела по делам несовершеннолетних. Они пригласили родителей первоклассника на допрос, чтобы выяснить обстоятельства отравления.