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В стране и мире

Названа самая бесполезная каша

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Манная каша в рационе приносит наименьшую пользу, рассказала диетолог Наталья Сычева. Самую бесполезную кашу она назвала в беседе с радио Sputnik.

По словам Сычевой, такая каша наименее полезна, потому что практически лишена клетчатки. «Клетчатка нам дает витамины группы B, а также она является питательной средой для полезных бактерий, которые живут у нас в кишечнике», — уточнила диетолог.

Специалистка также добавила, что из-за низкого содержания клетчатки это блюдо вызывает быстрое повышение уровня сахара в крови.

«Из-за того, что в манной каше нет клетчатки, после ее употребления уровень сахара в крови у нас поднимается быстрее, чем после цельнозерновой каши, например, гречневой. То есть у манной каши самый высокий гликемический индекс по сравнению с другими кашами», — заключила Сычева.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала о вредных для школьников завтраках. Родителям, по мнению Соломатиной, не следует готовить школьникам на завтрак растворимые каши, бутерброды, сладкий чай или какао.

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Источник — lenta.ru
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