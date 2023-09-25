Врач назвал постоянный голод симптомом нескольких опасных заболеваний

25.09.2023 | 15:55

Постоянное желание утолить голод может говорить о нескольких опасных заболеваниях, предупредил врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев. Сопровождающиеся постоянным желанием что-нибудь съесть состояния организма он назвал в беседе с «Москвой 24».

Например, при инсулинорезистентности либо развитии сахарного диабета клетки не получают достаточного питания и организм постоянно требует еды, рассказал Арзамасцев. «Все, что человек употребляет, в основном идет в запас в виде жировой ткани, а не полностью поступает в клетки, и человек набирает вес», — объяснил врач.

Кроме того, по его словам, человеку хочется больше есть при нарушении секреторной функции желудочно-кишечного тракта. «Как правило, это повышенная кислотность желудка, которая сопровождается язвой, гастритом. Человек в этом случае тоже может набирать вес», — предупредил специалист.

Также причинами повышенного аппетита Арзамасцев назвал нарушения в работе щитовидной железы, стресс и несоблюдение баланса потребления белков, жиров и углеводов. «Если человек, например, в основном ест какую-то углеводную пищу и исключает белки из рациона, то его может постоянно тянуть на еду. Так организм пытается получить то, чего ему не хватает», — заключил он.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала обязательные для осеннего меню продукты. Она призвала в это время года есть больше меда и красной рыбы.