Россиян предупредили о росте «барических депрессий»

24.09.2023 | 14:49

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что число «барических депрессий», которые приносят ненастную погоду и похолодания, будет расти в конце октября и ноябре.

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, это связано с сокращением светового дня. Он подчеркнул, что спустя три дня после дня осеннего равноденствия (в этом году 23 сентября) продолжительность дня и ночи уже сравняется.

Ранее сотрудник Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что период теплой и сухой погоды - бабьего лета - в Москве завершится в начале-середине следующей недели. Синоптик добавила, что пока столичный регион не покидает умеренное тепло.

Синоптики ранее предупредили россиян о «бракованной» зиме. Согласно прогнозам, декабрь окажется теплее нормы на один-два градуса, январь - на три-четыре градуса, а февраль - на четыре-пять градусов. Специалисты отмечают, что периоды похолодания будут короткими.