Парикмахер рассказал об опасности сна с распущенными волосами

24.09.2023 | 11:57

Парикмахер Джонатан Ван Несс рассказал об опасных последствиях сна с распущенными волосами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам специалиста, это приводит к ломкости концов.

«Если спать по восемь часов в сутки с волосами, прижатыми к теплу вашего тела и простыням, то возникает трение между ними», - объяснил он.

Чтобы избежать данной проблемы, Ван Несс посоветовал на ночь укладывать волосы в хвост с помощью шелковой резинки. При этом эксперт призвал не затягивать их очень туго, поскольку может возникнуть вероятность облысения. «Волосы не будут сильно путаться, а укладка феном продержится дольше», - заключил мужчина.

В мае парикмахер Джонатан Ван Несс назвал способы быстро высушить волосы утром перед работой. В первую очередь специалист посоветовал не отжимать пряди от лишней воды полностью, поскольку влажные волосы склонны к ломкости.