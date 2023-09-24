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Парикмахер рассказал об опасности сна с распущенными волосами

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Парикмахер Джонатан Ван Несс рассказал об опасных последствиях сна с распущенными волосами. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам специалиста, это приводит к ломкости концов.

«Если спать по восемь часов в сутки с волосами, прижатыми к теплу вашего тела и простыням, то возникает трение между ними», - объяснил он.

Чтобы избежать данной проблемы, Ван Несс посоветовал на ночь укладывать волосы в хвост с помощью шелковой резинки. При этом эксперт призвал не затягивать их очень туго, поскольку может возникнуть вероятность облысения. «Волосы не будут сильно путаться, а укладка феном продержится дольше», - заключил мужчина.

В мае парикмахер Джонатан Ван Несс назвал способы быстро высушить волосы утром перед работой. В первую очередь специалист посоветовал не отжимать пряди от лишней воды полностью, поскольку влажные волосы склонны к ломкости.

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Источник — lenta.ru
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