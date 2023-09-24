Названы способы засудить затопившего квартиру соседа

24.09.2023 | 14:54

Для того чтобы засудить залившего квартиру соседа, в первую очередь необходимо зафиксировать событие на фото и видео. Способы добиться справедливости в этом вопросе россиянам назвала юрист Татьяна Соколова, ее слова приводит NEWS.ru.

Эксперт подчеркнула, что затопивший квартиру соседей несет ответственность за причиненный ущерб вне зависимости от того, собственник он или арендатор. После фото- и видеофиксации инцидента специалист посоветовала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу управляющей компании (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ). Приехавшие на место представители УК должны составить акт.

Затем Соколова рекомендовала попытаться установить, кто является собственником квартиры сверху. «Попытайтесь договориться миром, составить письменное соглашение о добровольном возмещении вреда. Возможно, виновники будут согласны выплатить компенсацию или своими силами организуют и оплатят ремонт», - пояснила она. Юрист добавила, что пострадавшие могут сами определить размер ущерба, обратиться к специалисту, чтобы составить смету, или в экспертную компанию, которая подготовит досудебное заключение.

При наилучшем раскладе, отметила Соколова, квартира соседа может быть застрахована, однако не любая страховка способна полностью покрыть расходы на ремонт, а также покупку новой мебели и техники взамен поврежденной. В таком случае, напомнила она, разницу между суммой ущерба и страховой выплатой владельцу квартиры придется возмещать за свой счет.

Если договориться миром не получилось, необходимо обращаться в суд. По словам юриста, ответчиком по иску можно указать управляющую компанию, а к нему приложить ходатайство об истребовании сведений о надлежащем ответчике в лице собственника или собственников квартиры по определенному адресу. В случае если будет установлено, что ответчик прописан в другом регионе, дело могут передать в другой суд в соответствии с местом, где тот зарегистрирован. В заключение Соколова рассказала, что в соответствии с действующим законодательством моральный вред при заливе не будет возмещен.

В сентябре россиянам также назвали способы борьбы с шумными соседями.