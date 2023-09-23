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В стране и мире

Медведь запугал 48-тысячный закрытый российский город

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В закрытом городе Снежинске Челябинской области с населением в 48 тысяч человек появился медведь, запугавший население. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Хищника заметили на улицах населенного пункта несколько дней назад. Местным жителям разослали предупреждение об опасности прогулок по лесным массивам и прилегающим к ним территориям.

Охотники не могут попасть в Снежинск и спасти людей от медведя, потому что в закрытый город не пропускают посторонних.

Ранее в Костроме медведь напал на двух молодых людей, когда они сидели на лавке во дворе жилого дома. Им удалось убежать, а медведь забрался на дерево, и доставать его пришлось сотрудникам МЧС — хищника усыпили специальным дротиком и спустили с дерева вниз. Затем его вывезли за пределы города и выпустили в естественную среду обитания.

Видео: t.me/breakingmash.

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Источник — lenta.ru
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