Сетевое издание|18+|Пятница|22 сен 2023|14:15
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

В России предложили ввести жилищные сертификаты для врачей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Российским медицинским работникам могут начать выдавать сертификаты на покупку или аренду жилья, однако для этого они должны будут проработать в государственных медучреждениях не менее пяти лет. С предложением ввести жилищные сертификаты выступил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, передает ТАСС.

Сертификат можно будет использовать для приобретения или аренды жилья по более доступным ценам либо для внесения первоначального взноса на жилье и льготные условия кредитования, объяснил он.

Даванков отметил, что инициатива будет способствовать притоку врачей в регионы, а также решит проблему дефицита специалистов.

Финансировать программу можно за счет пересмотра действующих программ льготных ипотек, действие которых заканчивается в 2024 году, считает вице-спикер.

В июле Госдума поддержала идею бесплатно выдавать землю представителям востребованных в регионах профессий. Раздавать захотели земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Согласно инициативе, некоторые россияне смогут сначала получить землю в пользование, а потом оформить в собственность. Таким образом в небольших городах хотят решить проблему нехватки рабочих рук.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте