Мужчина столкнулся с самолетом и лишился головы

22.09.2023 | 21:10

Из-за ошибки пилота самолет столкнулся со скайдайвером. Об этом пишет The Times.

В юго-западной Франции 40-летний опытный скайдайвер Николас Гали лишился головы при столкновении с крылом самолета, из которого он совершал прыжок. Гали прыгал не с парашютом, а в специальном вингсьюте, который позволяет планировать по воздуху. Все произошло в июле 2018 года, однако подробности стали известны только сейчас в связи с окончанием длительного расследования. В результате было возбуждено уголовное дело, 64-летнему пилоту Алану Ц. предъявили обвинения.

На борту в тот день было восемь парашютистов и двое вингсьютеров. Гали и его партнер выпрыгнули из самолета первыми на высоте 4,4 тысячи метров к северу от Тулузы. Через 20 секунд после этого быстро снижающийся пилот нагнал мужчин на 300 метров ниже. Крыло и стойка летящего на полной скорости самолета задели Гали в районе шеи. После этого у него сработал аварийный парашют. Второй мужчина избежал травм.

В суде Алан Ц. признал, что не проводил инструктаж для своих пассажиров, а также то, что по итогам профосмотра не имел права подниматься в воздух из-за медицинских ограничений. Он сообщил, что быстро потерял вингсьютеров из виду и считал, что они находятся в другой стороне.

«В отличие от парашютистов, которые долго находятся в свободном падении, с вингсьютерами дела обстоят сложнее, потому что они двигаются по прямой. Они медленно теряют высоту и могут столкнуться с самолетом», — рассказал Алан Ц. судье. По словам пилота, Гали отклонился от ожидаемого курса на север и не должен был двигаться параллельно с самолетом. «Это трагедия моей жизни, но не я ее виновник», — заявил Алан Ц.

Прокурор в своем выступлении возразила обвиняемому и отметила, что Гали был единственным, кто строго следовал правилам. Она потребовала 12 месяцев условного срока для пилота и штраф для школы парашютистов Midi-Pyrénées размером в десять тысяч евро (примерно 100 тысяч рублей). Приговор суда будет оглашен в ноябре 2023 года.

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