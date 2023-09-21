Эскалатор зажевал руку трехлетнего мальчика в метро Петербурга

21.09.2023 | 15:53

В Санкт-Петербурге эскалатор на станции метро «Удельная» зажевал руку трехлетнего мальчика. Об этом пишет «Фонтанка».

По информации издания, днем 20 сентября руку ребенка затянуло под поручень механизма. В районе 15:00 его госпитализировали с рваной раной провой кисти. Сейчас мальчик находится в отделение микрохирургии.

В свою очередь, портал 78.ru сообщил, что состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в подмосковном Реутове эскалатором в местном торговом центре оторвало пальцы четырехлетней девочке. Как стало известно, рука ребенка застряла между ступенями, пока механизм продолжал движение. Родители смогли самостоятельно достать руку дочери и вызвали скорую помощь.

У пострадавшей оказались сильно повреждены три пальца левой руки, которые пришлось окончательно ампутировать.