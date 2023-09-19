Женщина лишилась конечностей из-за купленной на рынке рыбы

19.09.2023 | 12:46

Жительница США заразилась инфекцией после употребления купленной на рынке рыбы и лишилась рук и ног. Об этом сообщает WHNT-TV.

В конце июля 40-летняя Лора Барахас из штата Калифорния купила рыбу тиляпию и съела на ужин, приготовив самостоятельно. Через несколько дней состояние американки резко ухудшилось, и ее срочно госпитализировали.

Подруга женщины, Анна Мессина, предполагает, что она заразилась бактерией Vibrio vulnificus, которая, по ее мнению, содержалась в плохо прожаренной рыбе. Эта бактерия, помимо обычных симптомов отравления, может вызвать некротический фасциит, поражающий подкожную клетчатку и кровеносные сосуды.

«Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее ввели в медикаментозную кому. Ее пальцы, ноги и нижняя губа были черными. У нее развился сепсис, почки отказывали», — рассказывает Мессина.

Чтобы спасти жизнь пациентки и не допустить распространения инфекции, врачи приняли решение ампутировать ее конечности. В настоящее время Барахас до сих пор находится в больнице и восстанавливается после произошедшего. «Это ужасно. И это могло случиться с каждым из нас», — утверждает Мессина.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно бактериальной инфекцией Vibrio vulnificus заражаются около 150-200 человек. При этом каждый пятый случай заражения приводит к летальному исходу.

Как сообщает инфекционист из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, человек может подхватить инфекцию, употребляя в пищу сырую или плохо прожаренную рыбу, а также в случае попадания бактерий в организм через рану.

Ранее сообщалось, что 14-летний житель США лишился всех конечностей из-за бактериальной инфекции, развившейся как осложнение гриппа. Подросток перенес более 10 операций и до сих пор находится в больнице.