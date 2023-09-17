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В стране и мире

Россиян успокоили по поводу повышения цен на бургеры

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Повышение налога на добавленную стоимость (НДС) в два раза, до 20 процентов, на часть фастфуда, в том числе на бургеры, замороженную пиццу, сэндвичи и похожие продукты, не скажется на конечных ценах. Об этом в разговоре с изданием «Подъем» рассказал общественный омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса, председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров Сергей Миронов.

Он успокоил россиян, объяснив, что на массовом сегменте рост НДС не скажется, потому что рестораны c оборотом менее двух миллиардов рублей в год его все равно не платят. Изменения касаются только таких гигантов рынка, как «Вкусно - и точка», Rostic`s и «Бургер Кинг».

При этом Миронов подчеркнул, что Федеральная налоговая служба (ФНС) уже давно спорила с рестораторами, указывая, что бургеры не могут считаться хлебобулочными изделиями, так как себестоимость хлеба в них составляет менее пяти процентов.

«Этот камень преткновения всегда был, и теперь ФНС решила поставить точку», - пояснил омбудсмен. Он также подчеркнул, что не верит в подъем цен по рынку, потому что НДС играет далеко не основную роль в формировании стоимости бургера.

Представители «Вкусно - и точка», Rostic`s и «Бургер Кинг» подтвердили, что будут платить увеличенный НДС. Однако они не уточнили, готовится ли пересмотр ценовой политики в отношении ключевых позиций своего меню.

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Источник — lenta.ru
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