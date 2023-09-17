Роспотребнадзор оценил вероятность введения масочного режима

17.09.2023 | 12:15

В России не будут вводить ограничительные меры, в том числе масочный режим, без серьезных оснований.

Об этом журналистам РИА Новости заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Описывая возможные меры на сезонный рост заболеваемости ОРВИ, гриппом или COVID-19, в ведомстве допустили, что в различных учреждениях «могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период».

В ведомстве также призвали россиян пользоваться антисептиками для рук, так как личная профилактика помогает снизить риск сезонных заболеваний.

Ранее стало известно, что в Доме правительства России из-за сезонного роста заболеваемости вирусными инфекциями введут дополнительные профилактические меры, в том числе масочный режим.