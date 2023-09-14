Врач назвал опасные причины появления темных кругов под глазами

14.09.2023 | 12:54

Темные круги под глазами могут быть признаком анемии и ряда других заболеваний, заявил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. Опасные причины появления синевы под глазами он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Кондрахин объяснил, что темные круги под глазами не всегда появляются из-за недосыпа. В некоторых случаях они свидетельствуют о сбое в организме и развитии серьезных патологий. В частности, по словам врача, выраженная пигментация в этой области может появиться при сильном обезвоживании, анемии и заболеваниях щитовидной железы.

Также в некоторых случаях темные круги под глазами могут говорить о гормональном сбое и нарушениях работы печени из-за неправильного питания и образа жизни, рассказал Кондрахин. Кроме того, этот симптом возникает при хронической сердечной недостаточности и других проблемах сердечно-сосудистой системы.

«При неправильной работе сердца кровоснабжение нарушается. При близком расположении сосудов к коже они становятся сильно заметны под глазами», - сообщил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

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