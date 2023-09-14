В российском регионе трансгендерам запретили усыновлять детей

14.09.2023 | 17:24

Власти Татарстана приняли решение запретить трансгендерам усыновлять детей. Соответствующие поправки в Семейный кодекс были приняты в четверг, 14 сентября. Об этом сообщается на сайте республиканского Госсовета.

Документ был разработан депутатами Светланой Захаровой, Светланой Востриковой, Еленой Кузьмичевой, Андреем Фомичевым, Рустемом Хасановым, Шакиром Ягудиным с целью привести отдельные положения Семейного кодекса российского региона в соответствие с федеральным законодательством.

В частности, нововведения предполагают дополнение кодекса положением, согласно которому изменение пола одного из супругом может быть основанием для прекращения брака.

Также Семейный кодекс дополнят «положением, устанавливающим запрет лицам, изменившим пол, быть опекунами (попечителями) и усыновителями детей», говорится в заявлении пресс-службы Госсовета.

24 июля президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий запрет на смену пола в стране. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры всех пяти фракций.