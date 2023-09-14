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В стране и мире

Расселять ветхие дома в России будут по-новому

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Расселять ветхое жилье в России будут по-новому — правительство изменило механизм предоставления финансовой поддержки для расселения из аварийного жилья. Это должно ускорить работу, говорится в опубликованном на сайте кабмина постановлении.

«С 1 января 2024 года регионы получат возможность для ускоренного расселения граждан из аварийного жилья. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее механизм предоставления финансовой поддержки на эти цели», — рассказали в пресс-службе правительства.

Уточняется, что речь идет о регионах, которые продолжают расселять ветхое жилье, признанное таковым до 2017 года. Эта работа ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», заключает кабмин.

Ранее сообщалось, что кабмин потратит более 12,5 миллиарда рублей на досрочное расселение аварийного жилья в России в 2023 году.

На данный момент 14 регионов страны уже завершили программу с опережением сроков.

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Источник — lenta.ru
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