Россияне четыре года держали собаку в багажнике автомобиля

12.09.2023 | 09:52

В Санкт-Петербурге хозяева четыре года держали собаку в багажнике автомобиля. Об этом сообщают «Известия».

По словам хозяйки питомца, собака мешала ей заниматься новорожденным ребенком, когда ее супруг уезжал на неделю. Местные жители сообщают, что с собакой регулярно гуляют, но затем отправляют обратно в багажник.

Как рассказали местные, питомец сильно линяет и у него «стеклянный взгляд».

Когда жители написали жалобу о жестоком обращении с животным и распространили информацию в соцсетях, собаку вернули домой. После этого зоозащитники заинтересовались случившемся.

Ранее в Забайкальском крае местные жители приковали собаку к машине цепью и протащили по трассе — это попало на видео. Их удалось остановить очевидцу произошедшего.