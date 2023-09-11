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В стране и мире

Россиянка съела арбуз и умерла

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В Москве 48-летняя россиянка купила арбуз около станции метро «Спортивная», съела его и умерла. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, рвота у женщины началась практически сразу после употребления первой порции. При этом она не стала вызывать скорую помощь.

На следующий день ей стало хуже, после чего ее мать обратилась за помощью к медикам. Однако прибывшие врачи не успели спасти пострадавшую.

Ранее в Кемеровской области семилетний ребенок умер в больнице после того, как съел купленный родителями арбуз.

Предположительно, на фоне кишечной инфекции у мальчика произошли отек мозга и обезвоживание, он впал в кому. Спасти ребенка не удалось.

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Источник — lenta.ru
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