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В стране и мире

Россиянам назвали способы борьбы с шумными соседями

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Для того чтобы решить проблему с соседями, нарушающими тишину, в первую очередь нужно определить, откуда идет шум. Способы борьбы с ними россиянам назвали в издании РБК.

По словам партнера юридического бюро «Замоскворечье» Дмитрия Шевченко, при сложностях с определением источника шума либо трудностями с доступом в квартиру нарушителей (полицейские не имеют права входить в жилые помещения против воли жильцов) можно опросить соседей, которые помогут зафиксировать источник громких звуков и подтвердить их наличие. Впоследствии их показания смогут вписать в соответствующий протокол сотрудники полиции.

После выявления источника громких звуков эксперты посоветовали попытаться самостоятельно договориться с соседями о том, чтобы те перестали шуметь. Если нарушители порядка не пойдут на контакт, то их можно будет привлечь к административной либо гражданской ответственности.

В первом случае необходимо вызвать сотрудников полиции, которые по приезде на место происшествия должны будут незамедлительно составить протокол о правонарушении и пресечь его. При выявлении нарушений дело об административном правонарушении будет рассматривать территориальное Управление Роспотребнадзора — россияне также могут обратиться и в него.

При желании привлечь шумных соседей к гражданской ответственности на них понадобится подать в суд. Для того чтобы выиграть дело, нужно предоставить доказательства того, что люди нарушали тишину, а также данные по измерению уровня шума. Истец может потребовать с ответчика взыскание моральной компенсации за причиненный им вред и по желанию — за траты, связанные с измерением уровня шума, и расходы на судебные разбирательства и на оплату труда представителя.

В случае, если сосед шумит на регулярной основе, его можно попробовать выселить. Однако стоит учесть, что это крайняя мера ответственности, предусмотренная 91 статьей Жилищного кодекса.

В сентябре стало известно, что большинство россиян раздражает в соседях звуки ремонта и другой производимый ими шум.

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Источник — lenta.ru
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