Девочка высидела покупные яйца и разозлила отца птенцами

06.09.2023 | 16:44

13-летняя жительница британского города Олтрингем, графство Большой Манчестер, высидела птенцов из купленных в супермаркете яиц и разозлила этим отца. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Девочка по имени Зара в течение нескольких месяцев упрашивала мать, Клэр Сатклифф, купить перепелиные яйца, чтобы вырастить из них птенцов. Она прочитала, что покупные яйца определенной марки можно инкубировать в домашних условиях. В ее семье на тот момент уже были питомцы, в том числе собака, три кошки, две черепахи и богомол.

Отец Зары запретил ей заводить новых животных, однако мать втайне от мужа все же разрешила купить яйца.

После покупки Зара поместила яйца в инкубатор и тщательно следила за развитием птенцов. Она осторожно переворачивала их четыре раза в день, чтобы желток не оседал и не препятствовал вылуплению.

Помимо этого, девочка регулярно взвешивала яйца и осматривала их с помощью фонарика. Менее чем через три недели на свет с разницей в день появились два птенца, которых назвали Пебблс и Спеклс. После этого матери девочки пришлось рассказать мужу «о пополнении в семье». Женщина предложила ему поселить птиц на улице, в клетке для кроликов. В ответ он просто посмотрел на супругу и закатил глаза.

По словам матери, она до конца не верила, что птенцы вылупятся из яиц и выживут. «Это заслуга Зары. Она вставала в три часа ночи, чтобы убедиться, что они пьют... Первые 48 часов после вылупления были просто ужасными. Мы так боялись, что делаем что-то не так», — призналась она.

Несмотря на опасения, в настоящий момент птенцы абсолютно здоровы. Они уже освоились в новом доме и становятся крепче с каждым днем.

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