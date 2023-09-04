Россияне пережили самый жаркий август в истории

04.09.2023 | 15:32

Август 2023 года стал самым теплым в России за последние 132 года. О том, что россияне пережили наиболее жаркий последний месяц лета за всю историю наблюдений, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

«Пришел экспресс-анализ по итогам лета. Август в 2023 году в России оказался самым теплым за всю историю наблюдений», - заявил Вильфанд. Отмечается, что регулярные наблюдения за погодой на Северном полушарии ведутся с 1891 года.

Кроме того, в текущем году средняя летняя температура на территории азиатской части России оказалась самой высокой. Температурные рекорды в 2023 году также были побиты в Северной Африке и Канаде. Вильфанд добавил, что в целом прошедшее лето стало третьим для России по высоким температурам, уступив лету 2016 и 2021 годов.

По словам метеоролога, явление Эль-Ниньо во второй половине года приведет к росту глобальной температуры. На данный момент в Росгидромете рассчитывается прогноз на отопительный период с октября по март 2023-го. Он будет выпущен в конце сентября.

Ранее Вильфанд сообщил, что прошедшие июнь и июль оказались самыми жаркими в истории для всего мира. Глобальная температура в эти месяцы стала рекордно высокой.