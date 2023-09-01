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В стране и мире

Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло

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С 1 сентября в России вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины, если они ограничивают обзор с места водителя, напоминает РБК.

В тексте постановления правительства говорится о том, что эксплуатация автомобиля запрещается при установке дополнительных предметов или покрытия, которое затрудняет видимость с водительского места.

Не считается нарушением размещение на лобовом стекле зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также радиоантенн, нанесенных или встроенных в стекла.

При этом другие устройства, например, видеорегистраторы, крепления для телефона или навигатора, транспондер, не входят в перечень разрешенных предметов.

Также с 1 сентября вступило в силу постановление правительства о запрете на использование шин не по сезону, запрещено эксплуатировать транспортные средства с шипованной резиной в летние месяцы, а также с летней — в декабре, январе и феврале.

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Источник — lenta.ru
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