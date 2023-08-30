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В стране и мире

Обнаружена связь между продолжительностью сна и риском диабета

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Команда ученых из Нидерландов обнаружила связь между продолжительностью сна и риском развития диабета второго типа. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

В ходе работы, которая продолжалась с 2010 по 2018 год, авторы изучили данные 5561 добровольца в возрасте от 40 до 75 лет. Участникам провели медицинские осмотры, чтобы выявить их предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа и другим хроническим болезням, а также связь между этими состояниями и режимом сна.

Кроме того, испытуемых опросили об их привычках сна, включая то, сколько часов в среднем они спали.

Последующий регрессионный анализ показал, что у людей, которые регулярно спали намного больше (12 часов) нормы или у участников с чрезмерно коротким сном (5 часов), была повышена вероятность развития диабета второго типа, независимо от любых других факторов риска образа жизни.

В июле специалисты из Финляндии доказали, что ночной образ жизни (более поздний отход ко сну и более поздний подъем) коррелирует с более короткой продолжительностью жизни.

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Источник — lenta.ru
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