Парикмахер раскрыла главную ошибку в использовании фена

29.08.2023 | 16:34

Парикмахер Рэйчел Валентайн из Австралии раскрыла главную ошибку в использовании фена. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В размещенном видео специалистка рассказала, что за данным прибором необходимо бережно ухаживать. Она продемонстрировала перед камерой свой фен и заявила, что его задняя часть в виде решетки легко снимается. По ее словам, это фильтр, который необходимо чистить.

«Вся эта пыль и грязь на задней стороне фена могут засорить фильтр. Это помешает ему работать должным образом и он может даже перегреться», — предупредила Валентайн.

После этого эксперт показала зрителям свой способ чистки инструмента. «Я просто беру старую зубную щетку и аккуратно счищаю пыль с фильтра. Посмотрите, какая она грязная», — заявила она и порекомендовала дождаться, когда зубная щетка высохнет, чтобы стряхнуть остатки грязи с внутренней части фена.

В апреле 2022 года врачи английской клиники Aventus, специализирующейся на пересадке волос и дерматологии, раскрыли опасность инструментов для нанесения косметики. Специалисты исследовали под микроскопом 12 кистей для макияжа и обнаружили, что 11 из них оказались грязнее сидений унитаза и были заражены плесенью, грибками и бактериями. При этом медики назвали наиболее опасными средства для нанесения теней и румян.