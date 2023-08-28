Сетевое издание|18+|Понедельник|28 авг 2023|18:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиян предупредили об опасности старых покрашенных батарей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Старые покрашенные батареи отопления в квартире могут привести к взрыву. Об опасности ржавой сантехники россиян предупредил генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев, передает Life.

По словам эксперта, многие верят в надежность чугунных батарей и не меняют их даже после появления ржавчины. Вместо этого их красят свежей краской или закрывают экраном под цвет интерьера. «Все это создает опасность разрыва батарей не только в квартире обладателя старых батарей, но и у соседей», — отметил Васильев.

В итоге ржавчина распространяется по трубам дома и скапливается в некоторых местах. Из-за этого после временного крана может случиться разрыв батареи. Это касается и частных домов, оборудованных котлом. В таких случаях ржавчина попадает в распределительный бак и оседает на нем. Со временем бак засоряется, а трубы и комнатные батареи разрушатся и лопаются.

Чтобы избежать проблем, старые батареи необходимо менять. «Если батарея дала течь, то ее нельзя подремонтировать, ее необходимо заменить. Кроме того, желательно, чтобы в доме были одинаковые батареи: качественные алюминиевые для дома или биметаллические для квартиры. А не так, что в двух комнатах поставили новые батареи, а в другой части дома оставили древние ржавые», — добавил Васильев.

Ранее россиянам назвали способы избежать разрыва батареи в доме. Для этого эксперты посоветовали не перекрывать одновременно оба крана радиатора.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте