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В стране и мире

Петербуржец выкинул девушку из окна за неприготовленный ужин

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В районе Купчино на юге Санкт-Петербурга мужчина выкинул девушку из окна третьего этажа из-за неприготовленного ужина. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу. Она пояснила медикам и сотрудникам полиции, что ее 49-летний сожитель, разнорабочий, рассвирепел и набросился на нее из-за отсутствия ужина.

Медики диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму, закрытый перелом костей таза, повреждения внутренних органов, травматический шок второй степени, гематомы, ушибы и прочие травмы, вызванные падением с высоты. Кроме того, у нее были выявлены признаки удушения.

Позже ее обидчика удалось задержать. Также выяснилось, что в прошлом мужчина был судим за наркотики. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Дагестане житель города Каспийск напал на девушку из-за «слишком развратного платья».

После конфликта россиянка отправилась в травмпункт. Также она написала заявление в полицию.

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Источник — lenta.ru
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