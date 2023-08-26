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В стране и мире

Россиянам назвали неожиданную пользу кофе и чая

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил россиянам напитки, употребление которых снижает риск развития онкологических заболеваний, и включил в их число кофе и зеленый чай.

Выпуск передачи, в котором доктор назвал неожиданную пользу этих напитков, доступен на платформе «Смотрим».

«Кофе и чай обладают достаточно выраженным противораковым действием», — заявил Мясников. В частности, кофе предотвращает рак печени, отметил специалист. «Если вы спрашиваете о пользе для печени как предотвратителя рака — польза четырех-пяти чашек в день является практически доказанной», — объяснил он.

Медик также рассказал о противораковых свойствах употребления зеленого чая. По его словам, напиток снижает риск развития рака шейки матки и рака простаты. «Китайские и японские авторы считают это доказанным, у них это не вызывает сомнений», — добавил он. При этом он подчеркнул, что зеленый чай противопоказан при химиотерапии, так как может снижать ее действие.

Ранее Мясников перечислил лекарства, прием которых может привести к депрессии. Одним из таких препаратов специалист назвал интерферон.

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Источник — lenta.ru
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