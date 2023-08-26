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В стране и мире

Названы самые бюджетные направления для отдыха в бархатный сезон

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Дешевле всего в бархатный сезон будет отдохнуть в странах, где близится лучшее время для отдыха подходит к концу, сообщил эксперт по туризму Николай Мельник. В беседе с «Лентой.ру» он назвал самые бюджетные курортные направления.

Выездной туризм

Топ дешевых зарубежных направлений, по мнению эксперта, возглавит Абхазия. Если спрос будет низким, то минимальные предложения на недельный отдых в бархатный сезон будут начинаться от 15-20 тысяч рублей на человека, полагает собеседник «Ленты.ру». Если спрос будет хорошим, за отдых придется отдать не меньше 30-35 тысяч рублей. При этом в стоимость тура входит перелет, проживание, трансфер и страховка.

«На втором месте однозначно Турция. Если говорить про сентябрь, то минимальная цена, которую я прогнозирую — 30 тысяч рублей. Это недельный тур, самый дешевый вариант, отель «три звезды», питание «все включено», перелет, трансфер, медицинская страховка. Далее Египет — это 40-45 тысяч рублей, не меньше, по причине достаточно банальной — туда летают мало авиалиний», — поделился турагент.

Отдых в Эмиратах, по его словам, обойдется минимум в 50 тысяч рублей. Также важно помнить, что такой пакет обычно не включает питание либо подразумевает только завтраки. В числе более дорогих и дальних направлений Мельник назвал Шри-Ланку (от 70 тысяч рублей) и Кубу (от 100 тысяч).

Внутренний туризм

Мельник напомнил, что в России до сих пор закрыты все южные аэропорты кроме Адлера. Минимальные цены на отдых в бархатный сезон в Сочи он ожидает в пределах 20-25 тысяч рублей. Снижаться стоимость туров будет и в Калининграде, убежден эксперт. Он спрогнозировал здесь такие же минимальные ценники, как и в Сочи.

Ранее стало известно, что в конце августа на треть снизилась стоимость туров в Таиланд, Ливан и на Мальдивы из России. При этом из-за ослабления рубля повысились цены на путевки в Турцию и Египет.

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Источник — lenta.ru
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