Депутат оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно

26.08.2023 | 12:53

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов в интервью URA.RU оценил возможность обеспечить больных лекарствами по рецепту бесплатно. Он заявил, что это обойдется бюджету в 500 миллиардов рублей в год.

«Для того чтобы обеспечивать амбулаторных больных лекарствами по рецепту бесплатно, надо было 500 миллиардов рублей ежегодно», — отметил депутат.

По его словам, такой проект просчитывается в Минздраве, он уже близок к решению.

Парламентарий указал, что России для этого требуется производить до 90 процентов всех лекарств, чтобы не зависеть от изменяющегося курса доллара и затрат на закупки.

Ранее в Министерстве здравоохранения России рассказали, что новые требования для аптек при продаже некоторых рецептурных препаратов предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта не станут причиной дефицита лекарств.