Сетевое издание|18+|Пятница|25 авг 2023|18:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Российские ученые нашли способ контролировать развитие астмы у детей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Ученые Красноярского научного центра СО РАН нашли способ контролировать развитие бронхиальной астмы у детей. Об этом сообщает «Российская газета».

Российские специалисты смогли выявить гены, которые отвечают за степень тяжести астмы у детей. Они установили, что набор генов непосредственно влияет на предрасположенность к разным формам болезни и риску обострений.

Как отмечается, результаты данного исследования помогут медикам подбирать наиболее эффективный метод лечения и снизить до минимальных значений вероятность развития у пациентов осложнений.

«Ключевое значение для каждого больного, тем более в детском возрасте, имеет достижение контролируемого течения болезни и предотвращение развития тяжелой формы астмы. Полученные результаты планируется использовать для оптимизации персонифицированной терапии», — пояснила руководитель группы молекулярно-генетических исследований НИИ медицинских проблем Севера Марина Смольникова.

В июне сообщалось, что российские ученые из Томского государственного университета научились определять рак мозга на ранней стадии по анализу крови.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте