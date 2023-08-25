Председатель ЕР: Победа на выборах должна быть одержана при высоком доверии людей

25.08.2023 | 10:33

Победа «Единой России» на осенних выборах должна быть одержана при высоком доверии граждан и в ходе нормальной конкурентной борьбы, с качественной защитой результатов голосования, подчеркнул председатель партии Дмитрий Медведев на ВКС с главами регионов - лидерами партийных списков на региональных выборах.

В ней участвовали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и руководитель думской фракции Владимир Васильев, сообщает ER.ru.

«Большинство высших должностных лиц регионов сегодня избирается от «Единой России». Как, впрочем, и в прежние годы. У нас общая программа и общие цели, которые поставлены президентом страны», - рассказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Андрей Турчак отметил, что выдвижение от партии дает свои преимущества и накладывает ответственность.

«Ко всем нашим кандидатам предъявляем высокие требования - от участия в предварительном голосовании и победы в нем до выполнения обязательств перед жителями. Во всех регионах, где в сентябре пройдут выборы, наполняем конкретными задачами региональные разделы народной программы. Впервые делаем это и в новых регионах», - уточнил он.

По всей стране собрано более 860 тысяч предложений, проведены десятки тысяч встреч с жителями.

«Вовлечение людей в решение актуальных для регионов и муниципалитетов задач - ключевой показатель эффективности партии», - подчеркнул Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев поручил усилить работу по информированию жителей о результатах реализации народной программы, чтобы укрепить доверие к «Единой России».

«Люди должны видеть, что позитивные результаты стали итогом работы партии. Здесь не надо скромничать. Но надо и признавать недочеты, корректировать планы», - акцентировал внимание он.

Главная задача на следующий финансовый год - полное обеспечение всех финансовых обязательств страны, которые предусмотрены в народной программе «Единой России», а также продолжение проектов, которые определяют качество жизни.

«Один из важнейших приоритетов для нас - это помощь фронту, участникам специальной военной операции и членам их семей, выполнение всех гуманитарных миссий, которые на себя взяла партия. Прошу к этому относиться максимально ответственно. Партия с первых дней спецоперации ведет работу и на передовой», - напомнил председатель ЕР.

При этом он подчеркнул, что вся страна живет в режиме «все для фронта, все для победы», но и текущие проблемы надо решать.

«Нужно двигаться вперед и приложить все усилия, чтобы решать социально-экономические задачи. Только в этом случае нашу партию ждет успех на выборах. А он нам нужен. И мы отлично понимаем, что успех на земле формирует и успехи на фронте», - сказал Дмитрий Медведев.