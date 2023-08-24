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В стране и мире

Врач раскрыла россиянам главную причину появления перхоти

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Трихолог Наталия Жовтан раскрыла россиянам главную причину появления перхоти. Соответствующий комментарий публикует издание NEWS.ru.

По словам врача, перхоть как самостоятельная проблема возникает вследствие неправильной работы сальных желез. Она пояснила, что это приводит к размножению патогенной микрофлоры кожи головы и вызывает воспаление в волосяных фолликулах.

«Болеют одинаково часто и мужчины, и женщины. Начинается все чаще всего в подростковом возрасте. Так как одной из причин этой проблемы является активная работа сальных желез, то и дополнительной жалобой становится быстрая сальность волос и необходимость частого мытья», - добавила медик.

Помимо этого, эксперт рассказала, что отшелушивающиеся чешуйки могут появляться только на некоторых участках головы, в том числе в зоне линии роста волос на лбу, висках или только на затылке. «Шелушение может затронуть и всю волосистую часть, вовлекая зону ушных проходов, бровей и крыльев носа. Зачастую такая жалоба сопровождается не только эстетическим дискомфортом, но и зудом кожи», - подчеркнула Жовтан.

Для предотвращения недуга доктор посоветовала использовать антисеборейные шампуни. При этом она отметила, что заболевание может быть с периодами обострения и отступления неприятных ощущений без видимых на то причин.

«Активные компоненты шампуней нормализуют микрофлору кожи головы, устраняют излишнюю выработку кожного сала, оказывают противовоспалительное действие. Частота мытья соответствует эстетическому запросу и может проводиться ежедневно», - заключила она.

Ранее в августе врачи раскрыли вызывающие облысение привычки при принятии душа. По словам экспертов, горячая вода неблагоприятно воздействует на волосы, делая их ломкими. Кроме того, повышенная температура повреждает защитный слой кожи головы.

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Источник — lenta.ru
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