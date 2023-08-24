Пьяный водитель протаранил толпу в центре российского города

Пьяный мужчина за рулем легкового авто протаранил толпу в центре Калуги.
Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
По информации издания, авария произошла на улице Кирова, пострадали минимум 10 человек.
Известно, что водитель Toyota не справился с управлением и въехал в людей, он также протаранил несколько магазинов.
Как сообщает Telegram-канал «112», находившийся за рулем россиянин ранее был лишен водительских прав. Он въехал на тротуар, где люди ждали автобус.
Видео https://t.me/ENews112.
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