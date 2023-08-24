Пьяный водитель протаранил толпу в центре российского города

24.08.2023 | 14:55

Пьяный мужчина за рулем легкового авто протаранил толпу в центре Калуги.

Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

По информации издания, авария произошла на улице Кирова, пострадали минимум 10 человек.

Известно, что водитель Toyota не справился с управлением и въехал в людей, он также протаранил несколько магазинов.

Как сообщает Telegram-канал «112», находившийся за рулем россиянин ранее был лишен водительских прав. Он въехал на тротуар, где люди ждали автобус.

Видео https://t.me/ENews112.