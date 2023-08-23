Россиян попросили не ждать снижения цен на бензин

23.08.2023 | 17:32

Для роста биржевых цен на бензин и дизельное топливо в России и дефицит на ряде АЗС есть объективные причины, которые связаны среди прочего с бюджетной политикой.

Об этом в комментарии aif.ru рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По его словам, компании — экспортеры нефти платят высокие налоги, причем отчисления в бюджет продолжают расти. На этом фоне они, что естественно, хотят больше заработать и отправляют топливо на экспорт, пока есть возможность.

Так как с сентября выплаты по демпферному механизму (производителям компенсируют продажу бензина внутри страны по низким ценам) сократятся в два раза, то нагрузка на отрасль дополнительно увеличится. А значит, подчеркнул эксперт, ждать какого-то снижения цен на бензин и дизельное топливо в ближайшее время не стоит.

Однако дальнейшее подорожание эксперт также считает не слишком вероятным. Во-первых, летом на спрос влияет сезонный фактор, то есть повышенное потребление в сельском хозяйстве и сезон отпусков. А во-вторых, осенью завершатся плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), что увеличит предложение на рынке.